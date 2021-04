Radicalizarea lui Stelică! Așa cum pe vremuri a fost avocatul lui Radu Mazare, așa se dovedește acum Stelian Ion un inverșunat avocat al procurorilor. Și al judecatorilor, bineințeles! Astfel ca, dupa un inceput alene al mandatului și care anunța ca ”Stelica” va fi ca ”agheasma” in fruntea Ministerului Justiției, acesta a schimbat brusc macazul. Și pe zi ce […] The post Radicalizarea lui Stelica! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

