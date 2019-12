Radiațiile antenelor de pe Casa Presei - justificare pentru sporul de condiții de muncă vătămătoare la Consiliul Concurenței Nivelul radiațiilor emise de antenele de pe Casa Presei este principalul motiv pentru care angajații Consiliului Concurenței primesc spor pentru condiții de munca vatamatoare, a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu, președintele autoritații de concurența. Și angajații agenției de presa Agerpres, care lucreaza în aceeași cladire, primesc acest așa numit 'spor de antena'. Sporul de condiții vatamatoare, care include și expunerea la radiații electromagnetice, îl au prin lege angajații din sectorul bugetar. Culmea este ca autoritatea naționala care monitorizeaza nivelurile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

