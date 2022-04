Ucrainenii au detectat un nivel de radiații mai ridicat decat cel normal in incaperile de la centrala nucleara de la Cernobil unde au stat soldații ruși, cat timp au avut zona sub control, scrie CNN, care a vizitat situl. Aparatul care masoara radiațiile a inceput sa țiuie ascuțit cand soldații ucraineni au intrat in camera […] The post Radiații, detectate in incaperile din centala nucleara de la Cernobil unde au stat soldații ruși appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .