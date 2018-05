Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) si Societatea Comerciala Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) vor fi transferate la Companie Municipala Energetica SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB).

- Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET) oprește caldura in București, din 10 aprilie 2018, dupa ce in ultimele zile temperaturile in Capitala au depasit 20 de grade Celsius, pe timpul zilei. Vezi prognoza meteo din perioada 9-22 aprilie 2018. Temperaturile vor ajunge pana la 25 de grade…

- Blocul A de pe strada Garii de Nord 6-8 figureaza primul in lista datoriilor pe care le au asociațiile de proprietari catre Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice (RADET). Blocul A este format din 6 scari, are 523 de apartamente și garsoniere. Din septembrie 2015, a fost sistata apa calda…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) se va intruni in sedinta de indata, joi, de la ora 12,00, pe ordinea de zi figurand un proiect care vizeaza desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET). Un alt proiect de pe ordinea de…

- Centralele de apartament sunt letale. Gheorghe Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot. „Emisiile de Nox cauzeaza in fiecare…

- Avocatul Gheorge Piperea a facut o declarație care a starnit controverse in intreaga Romanie. Barbatul este cel care se ocupa, in prezent, de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti. Acesta susține ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor…

- Gheorge Piperea, cunoscutul avocat care se ocupa acum de insolventa Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET) din Bucuresti, a declarat ca centralele de apartament sunt letale, din cauza emisiilor de oxizi de azot.

- Modificarea tarifului energiei termice a reprezentat pentru Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) cea mai mare realizare din anul 2017, a declarat Gheorghe Piperea, administrator judiciar, RADET la ZF Power Summit. “Cea mai mare realizarea a RADET in 2017 a fost sa convingem…