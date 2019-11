RADET intra in faliment. Raman bucurestenii in frig, la iarna?

Stiri pe aceeasi tema

- Turistii voteaza in Sinaia, Paltinis si Baile Felix. Potrivit datelor BEC, la ora transmiterii stirii, in sectia din statiunea Paltinis, judetul Sibiu, prezenta este de 123%. In statiunea Baile Felix, din Bihor, la una dintre sectiile deschise prezenta este de 93%. Aici…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) extinde lucrarile de upgrade pentru Sistemul Automat de Taxare si in cursul acestei saptamani, astfel incat procesul de vanzare a titlurilor de calatorie poate intampina temporar dificultati, informeaza Primaria Capitalei. "Lucrarile de upgrade la Sistemul…

- Incep lucrarile pe inca un santier in Capitala. Primarul Gabriela Firea a anuntat ca vor demara curand lucrarile la pasajul suprateran Doamna Ghica. "Lucrarile la Pasajul suprateran Doamna Ghica intra in linie dreapta. Am semnat autorizatia de construire. Urmeaza devierea si modernizarea tuturor…

- Seful Agentiei de Protectia Mediului (APM) Mures, Danut Stefanescu, a anuntat miercuri, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural Mures, ca efectivele optime de ursi ar fi undeva la 240 de capete, dar ca evaluarea autoritatii de mediu din primavara indica existenta a 761 de animale, in timp ce fondurile…

- Proiectul care prevede trecerea Turnului de parasutism din parcul Lia Manoliu de la Ministerul Transporturilor la Primaria Capitalei a fost votat, marti, in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Acest proiect a fost respins luna trecuta de USR, iar in sedinta de azi…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere. Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era de 9.326 persoane la finele iulie 2019, in crestere cu 14 persoane fata de luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Cei mai multi, respectiv 3.814, erau beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul…