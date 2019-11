Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea asigura bucureștenii ca vor avea in continuarea apa calda și caldura. “Indiferent de sentința de astazi, bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura. Am luat masuri...

- Premierul Ludovic Orban a declarat dupa ce RADET a anunțat ca intra oficial in faliment ca l-a trimis de urgența pe ministrul Economiei pentru a vedea care este situația astfel incat bucureștenii sa nu ramana fara caldura și apa calda.Citește și: OFICIAL - RADET intra in FALIMENT. Decizia…

- Curtea de Apel a decis definitiv ca RADET sa intre in faliment, menținand hotararea anterioara a Tribunalului Bucureti. Gabriela Firea a precizat imediat ca bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura deoarece Primaria a luat masuri pentru a putea furniza agent termic. “Am luat masuri din…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au decis luni intrarea in faliment a RADET, decizia fiind definitiva. Ulterior, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a informat, prin intermediul unuicomunicat, ce se va intampla cu caldura si apa calda din locuintele bucurestenilor.

- Curtea de Apel București a decis, luni, intrarea in faliment a RADET. Decizia este una definitiva. Magistrații Curții de Apel București au menținut, astfel, decizia din prima instanța a Tribunalului București.

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, da garanții ca bucureștenii vor avea in continuare apa calda și agent termic. Afirmațiile sale vin in contextul in care luni se discuta la Curtea de Apel falimentul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET). Virgil Popescu, ministrul Economiei,…

- O secție de civil de la Curtea de Apel București a amanat in 4 noiembrie, pentru luni, decizia irevocabila pe care trebuie sa o ia in privința declararii falimentului Regiei Autonome a Distribuție a Energiei Termice (RADET).Concret instanța a judecat apelul instituției impotriva deciziei din…

