RADET faliment. Virgil Popescu, ministrul Economiei: Sunt încălzit cu problema încălzirii El a precizat ca i-a chemat de urgenta pe responsabilii din sectorul energiei termice la o sedinta, la minister, de indata ce a aflat vestea intrarii definitive in faliment a RADET. "I-am chemat acum la sediul Ministerul Economiei pe secretarul de stat de la Energie, pe directorul general al Elcen, pe administratorul Elcen - sunt pe drum - sa vedem ce solutie rapida vom gasi. Trebuie sa discutam si cu primaria. Trebuie gasita o solutie sa nu se intample nicio problema in alimentarea cu energie termica a populatiei", a spus Popescu, potrivit Agerpres. "Nu cred ca vom avea diferente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

