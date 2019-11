RADET - ELCEN. Firea, APEL la Iohannis cu privire la Orban 'Garantez 100% tuturor bucurestenilor ca nu se va sista livrarea apei calde si a caldurii daca luni Curtea de Apel, cei doi judecatori vor da o decizie si anume care sa accepte practic falimentul propus de ELCEN pentru RADET', a declarat Firea, la Parlament. Ea a spus ca declaratia ministrului Energiei 'este scandaloasa si dublata de acelasi tip de declaratii din partea premierului'. 'Aceasta arata, in primul rand, necunoasterea domeniului si cinismul cu care ii trateaza pe bucuresteni. (...) Eu fac, in primul rand, apel la presedintele tarii, in calitate de presedinte CSAT, caruia i-am… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

