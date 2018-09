RADET: De luni începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică RADET Bucuresti a anuntat ca va incepe de luni incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica si roaga consumatorii sa ia toate masurile necesare pentru finalizarea lucrarilor la instalatiile interioare din imobile.



"Actiunea ( incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, n.r.) este necesara pentru pregatirea retelei de termoficare in noul sezon de incalzire 2018-2019. (...) Rugam consumatorii RADET sa ia toate masurile necesare pentru finalizarea lucrarilor la instalatiile interioare din imobile, pentru a evita incidentele (inundatii in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- RADET Bucuresti anunta ca din data de 17 septembrie va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica si roaga consumatorii sa ia toate masurile necesare pentru finalizarea...

- RADET Bucuresti a anuntat, vineri, ca din 17 septembrie va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, pentru pregatirea retelei de termoficare in noul sezon de iarna.

- RADET Bucuresti a anuntat, vineri, ca din 17 septembrie va incepe incarcarea cu apa a instalatiilor de alimentare cu energie termica, pentru pregatirea retelei de termoficare in noul sezon de iarna, potrivit News.ro.

- RADET Constanta anunta ca in intervalul de timp 27.08.2018 ndash; 31.08.2018 se vor efectua citirile contoarelor de energie termica montate la consumatori. Tabelul cuprinzand planificarea pe zile a punctelor termice pentru care se vor citi contoarele de energie termica montate la consumatori poate fi…

- RADET Constanta anunta pe toti consumatorii care nu si au platit facturile de energie termica in termenul scadent, ca va efectua toate demersurile specifice pentru recuperarea creantelor, daca in termen de 10 zile de la data prezetei nu fac demersurile necesare in vederea achitarii debitului inregistrat…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis miercuri Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termica nr. 325/2006, pentru modificarea alin. (5) al art. 10 din Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica si pentru completarea…

- Consiliul Concurentei a finalizat ghidul privind elementele pe care trebuie sa le contina contractul de incredintare a serviciului public de alimentare a populatiei cu energie termica.Ghidul privind continutul actului de incredintare a serviciului public de alimentare a populatiei cu energie termica,…