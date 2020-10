RADET Constanta. Lucrari, pe retea, in Faleza Nord RADET pregateste infrastructura de transport agent termic pentru sezonul receCa urmare a executarii unor lucrari pe reteaua de transport a agentului termic, in vederea pregatirii infrastructurii de termoficare pentru sezonul rece, R.A.D.E.T. Constanta aduce la cunostinta ca nu va furniza apa calda de consum, in data de 8.10.2020, incepand cu ora 04:00, la punctele termice din zona Faleza Nord, PT 30, 31, 33.Totodata regia de termoficare ii asigura pe abonati ca echipele sale de interventie depun ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

