RADET: Avarie la magistrala de termoficare Grozăveşti-Griviţa RADET anunta, joi, producerea unei avarii la magistrala de termoficare Grozavesti-Grivita in jurul orei 17,00, termenul estimat de remediere fiind de 12-14 ore.



Potrivit unui comunicat al RADET transmis AGERPRES, echipele de interventie sunt la fata locului pentru operatiunea de evacuare a apei din galerie, urmand ventilarea, inlocuirea tronsonului afectat si ulterior repunerea in functiune.



RADET mai precizeaza ca va reveni cu date suplimentare dupa efectuarea manevrele de inchidere a apei si izolare a zonei afectate.



Sursa articol: agerpres.ro

