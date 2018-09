Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți copaci au fost doborați de furtuna marți dupa amiaza in Targu Jiu, in Parcul Central, chiar langa operele lui Constantin Brancuși. Potrivit pandurul.ro, parcul a fost inchis vizitatorilor, mai mulți salariați de la Edilitara lucrand la degajarea zonei.Bulevardul de langa parc a fost…

- Betonul amprentat din centrul municipiului Targu Jiu este carpit la fiecare pas. Lucrarea de mantuiala consuma o gramada de bani publici in fiecare an. Autoritatile locale spun ca inlocuirea betonului cu granit ins...

- Vizitatorii care ajung in aceste zile in Parcul Central din Targu Jiu pentru a vedea poate pentru prima si ultima data operele lui Constantin Brancusi raman uimiti sa afle ca muschii si lichenii traiesc bine pe piatra mo...

- Lucrarile de modernizare a centrului Sucevei continua in prezent cu reabilitarea strazii Curtea Domneasca, de la intersecția cu strada Petru Rareș (mai jos de Piața Mare) pana la intersecția cu strada Vasile Alecsandri (inainte de Autogara).Viceprimarul Lucian Harșovschi a efectuat o vizita in ...

- O mamica din municipiului Targu Jiu trage un semnal de alarma asupra pericolului pe care il reprezinta locul de joaca din Parcul Central! La numai doi pași de operele marelui sculptorului Constantin Brancuși puteți gasi de la leagane rupte și multa mizerie, toate acestea reprezentand un pericol…

- Locuitorii din str. Bicaz a municipiului Targu Jiu au depus o petiție la primarie prin care solicita ca evenimentele de tip "Zilele orașului" sa nu mai fie organizate pe Insulița de pe Jiu. Aceștia susțin ca sunt deranjați de zgomot și de fumul...

- In perioada 25 iunie – 24 august a.c., Biblioteca Județeana ”Christian Tell” Gorj și Centrul de Informare ”Europe Direct” Gorj impreuna cu voluntarii lor vor desfașura proiectul ”BIBLIOTECA DIN PARC”, prin care se urmarește implicarea copiilor intr-o serie de ateliere de vara și jocuri avand ca scop,…

- Primaria municipiului Targu Jiu va curața toți pomii din parcuri. Copacii uscați sunt un pericol pentru trecatori. In caz de furtuna sau vijelie, aceștia sunt puși la pamant. S-a intamplat in acest weekend, in Parcul Central. Un copac a fost smuls din radacini in urma furtunii puternice. Municipalitatea…