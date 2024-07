Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile mulți romani sunt cu sufletul la gura, urmarind prestațiile sportivilor noștri la Jocurile Olimpice de la Paris. Printre ei și David Popovici, la un pas de aurul olimpic. Sportivul s-a calificat in finala probei de 200 de metri la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, și are toate șansele…

- Inotatoarea romana Rebecca-Aimee Diaconescu s-a calificat nescontat in semifinalele probei de 200 m liber, duminica, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a obtinut al 16-lea timp din serii.

- Scrimera romana Malina Calugareanu s-a calificat, duminica, in optimile de finala ale probei individuale de floreta, la Jocurile Olimpice de la Paris, dupa ce a invins-o pe japoneza Yuka Ueno, cu 15-13. Romanca a avut un debut ezitant, fiind condusa cu 3-0, dar a revenit si s-a desprins la 10-4, castigand…

- Inotatorul roman David Popovici a debutat duminica la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in proba de 200 de metri. Romanul s-a calificat fara emoții in semifinala ce se va disputa duminica seara.

- Primul roman care a concurat azi la Jocurile Olimpice, Mihai Chiruța, a dominat seria a doua a probei de simplu in care a concurat. Dupa primii 1000 m, Mihai a controlat cursa și a trecut primul linia de sosire dupa 6:51.51. La debutul sau la Jocuri, Mihaița a avut al treilea timp al seriilor. ” […]…

- Madalina Amaistroaie a ocupat, joi, locul 47 in runda de clasare la tir cu arcul, la Jocurile Olimpice de la Paris, potrivit news.roIn urma rezultatelor de joi, romanca o va infrunta in primul tur pe sportiva israeliana Mikaella Moshe, locul 18 in runda de clasare.

- Sportiva legitimata la CSU Cluj, Madalina Amaistroaie va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, reprezentand Romania, la proba de tir cu arcul, a anunțat Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, pe o rețea de socializare.,,Pentru a doua oara consecutiv, Madalina Amaistroaie va reprezenta Team Romania…

- David Popovici (19 ani) și-a inceput parcursul la Campionatele Europene de la Belgrad, ultimul sa competiție inaintea de Jocurile Olimpice de la Paris, cu seriile din proba de 100 metri liber. El a inotat cele doua lungimi de bazin in 47,94 s. In complexul ”Milan Gale Muskatirovic”, denumit așa dupa…