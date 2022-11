Radarul poliției nu e RMN Imagini postate pe o pagina dedicata șoferilor au devenit virale. Un polițist aflat in mașina dotata cu radar, alaturi de un coleg, o jignește și o ia la rost pe o femeie care mergea in fața autoturismului, pe strada, deoarece femeia i-ar fi obstrucționat vizibilitatea radarului. Polițist 1: Treci pe parte-ailalta! …. Așa, da… Ca […] The post Radarul poliției nu e RMN appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

