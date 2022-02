Stiri pe aceeasi tema

- Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, aflat marți la Washington, este de parere ca vizita la Moscova a președintelui francez Emmanuel Macron a adus ”un element de relaxare” in privința tensiunilor dintre Rusia și Occident pe tema Ucrainei, dar…

- Dupa mai bine de 5 ore de discuții cu Vladimir Putin la Moscova, a devenit foarte clar ca Emmanuel Macron a intrat in barlogul ursului, scrie Politico. In timp ce liderul de la Kremlin a ales sa sfideze Occidentul, declarand Crimeea teritoriu rusesc și aderarea Ucrainei la NATO o declarație de razboi…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.

- Este nevoie de o noua ordine de stabilitate in Europa, iar Rusia trebuie sa primeasca garanții de securitate, dar nu putem accepta imparțirea in noi sfere de influența, pentru ca s-ar genera noi tensiuni, a declarat luni seara președintele francez Emmanuel Macron dupa cinci ore și jumatate de discuții…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat luni eforturile Franței „de a rezolva problema securitații în Europa”, salutându-l pe omologul sau francez Emmanuel Macron la Kremlin, în plina criza ruso-vestica din jurul Ucrainei, potrivit AFP. „Vad câte eforturi…

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- Mai multe detalii despre discuțiile intre cei 2 lideri vor fi oferite de consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, intr-o conferința de presa.Potrivit anuțurilor oficiale de la Kremlin, in afara de Ucraina, Putin si Biden au avut pe lista subietelor de discuție și implementarea intelegerilor…