RADARELE sunt la datorie în Dâmbovița, șoferi rămași pietoni RADARELE sunt la datorie in Dambovița, șoferi ramași pietoni, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat, pe raza intregului județ, pentru descurajarea savarșirii unor fapte antisociale și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranța publica. Au fost organizate 78 patrule și utilizate 70 de mijloace auto, dintre care 6 dotate cu aparate [...] The post RADARELE sunt la datorie in Dambovița, șoferi ramași pietoni first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

