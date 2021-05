RADARELE de weekend în ALBA. Locațiile în care este monitorizat traficul rutier. Atenționările polițiștilor pentru șoferi Polițiștii din Alba atrag atenția șoferilor sa respecte regulile rutiere și in special regimul legal de viteza. ”Unul din trei accidente se produce din cauza vitezei, pe drumurile din afara localitaților și viteza este una dintre principalele cauze de mortalitate, in ultimii ani”, a atenționat IPJ Alba. Șoferilor le mai este recomandat sa tina cont […] Citește RADARELE de weekend in ALBA. Locațiile in care este monitorizat traficul rutier. Atenționarile polițiștilor pentru șoferi in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- AMENZI de peste 30 000 de lei, pentru viteza excesiva, date de polițiștii din Alba, intr-o singura zi Peste 180 de conducatori auto au fost sanctionati, intr-o singura zi, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii recomanda respectarea limitelor legale de viteza si reamintesc ca viteza excesiva…

- Peste 800 de AMENZI, date de polițiștii din Alba, șoferilor care au depașit limita legala de viteza. Șase conducatori auto, ramași PIETONI In saptamana trecuta, politistii din Alba au aplicat peste 800 de amenzi pentru depașirea limitei legale de viteza. Controalele au avut loc in cadrul acțiunii T.I.S.P.O.L.…

- Polițiștii din Alba monitorizeaza traficul rutier și in acest weekend și atenționeaza șoferii sa respecte regulile rutiere. Pana duminica, inclusiv, este organizata o acțiune pentru reducerea numarului de accidente rutiere produse pe fondul nerespectarii vitezei legale. Sunt folosite, la capacitate…

- Polițiștii din Alba sunt prezenți in trafic și in acest weekend, pentru monitorizarea circulației rutiere. Aceștia ii atenționeaza pe șoferi și pe ceilalți participanți la traficul rutier sa respecte regulile de circulație, pentru prevenirea accidentelor. Șoferilor le este recomandat sa tina cont de…

- Un sofer din Aiud a profitat de faptul ca politistii care l-au oprit au citit gresit aparatul radar și a scapat in acest fel de atat de amenda cat si de sanctiunea suspendarii permisului de conducere. Fapta s-a petrecut in data de 17 mai 2020, in municipiul Aiud. Soferul (M. C.) a contestat precesul-…

- Peste 140 000 de lei in AMENZI, date de polițiștii din Alba, șoferilor care nu au purtat centura de siguranța, in 7 zile Peste 450 de conducatori auto si pasageri au fost amendati de politistii din Alba, saptamana trecuta, pentru ca nu au utilizat centura de siguranta. Activitatile de control s-au desfasurat…

- Peste 120 de șoferi au fost amendați, in județul Alba, intr-o singura zi, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii atenționeaza ca viteza excesiva sau neadaptata la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Potrivit IPJ Alba, miercuri,…

- Alege viața: Peste 120 de șoferi vitezomani, sancționați intr-o SINGURA zi, in Alba. Polițiștii au reținut și 6 permise Peste 120 de conducatori auto au fost sanctionati, intr-o singura zi, de catre polițiștii din Alba, pentru depasirea limitei legale de viteza. Politistii recomanda respectarea limitei…