- Pentru creșterea siguranței rutiere, MAI propune reglementarea juridica a circulației trotinetelor electrice. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publica un proiect de Ordonanța a Guvernului care va modifica și completa Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002…

- Trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista pentru biciclete, de catre pesoane care au minimum 14 ani și care poarta obligatoriu casca de protecție daca nu au implinit 16 ani, arata un proiect lansat in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne. Prin proiect se propune ca trotineta…

- Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de ordonanta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative, care prevede emiterea actelor electronice de identitate. "Pentru a asigura cetatenilor romani exercitarea dreptului la libera circulatie pe…

- Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 in transportul feroviar public de calatori este un dezastru pentru toate cele sase companii cu capital romanesc, inclusiv CFR Calatori, care vor fi „spulberate”, sustine…

- „Obiectivul general este creșterea în continuare a calitații vieții în municipiu - educație, sanatate, descongestionarea traficului, infrastructura, mediu, transport în comun nepoluant, spații verzi, arte și industrii creative, dinamism multicultural. În 2020 ramân…

- Fostul ministru pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat Ilan Laufer a scris ca proiectul Romania 10 in 10 va moderniza administrația din Romania, revoluționand astfel interacțiunea cetațenilor cu statul. Potrivit lui Laufer, in portalul național digital de E-government vor fi implicați…

- Ministerul Educației și Cercetarii a lansat astazi, 6 ianuarie 2020, in dezbatere publica, proiectul de ordin de ministru privind structura anului școlar pentru 2020 – 2021. ️Elevii sunt așteptați la cursuri in data de 14 septembrie; ️Anul școlar 2020 – 2021 incepe in data de 1.09.2020 și se incheie…

- In vara acestui an, ministrul Educației de la acea vreme, Daniel Breaz, a stabilit ca elevii de clasa a VIII-a care obțin sub 5 la evaluarea naționala nu au acces la admiterea la liceu, ci doar in clasele de invațamant profesional.Noul ministru de resort, Monica Anisie, a declarat inca de la ...