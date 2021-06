Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) organizeaza, pe data de 12 iunie, a 9-a ediție a evenimentului Noaptea Privighetorilor. Cel mai relaxant duel dintre pasari și oameni se desfașoara in mediul online, pe pagina de Facebook a Societații Ornitologice Romane și pe pagina sucursalei din Cluj. Evenimentul…

- Peste 50 de artisti si studiouri independente vor prezenta proiecte de arta si tehnologie ce promoveaza new media art in cadrul expozitiei RADAR 2021, care se va desfasura, de joi pana duminica, in Hangarul III de la Romaero. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES, RADAR (Romanian…

- RADAR, primul muzeu temporar de new media art din Romania, dedicat proiectelor ce imbina arta cu tehnologiile emergente, va fi deschis pe 10 iunie la Romaero, potrivit unui comunicat remis News.ro. Expozitia va fi deschisa in perioada 10 – 13 iunie si va lua forma unui artshow imersiv…

- Mai mulți arhitecți suceveni vor fi prezenți la Bienala de Arhitectura de la Veneția, ediția a XVII-a. Expoziția „Unfolding Pavilion: Rituals of Solitude", fondata și curatoriata de arhitectul sucevean Daniel Tudor Munteanu, impreuna cu criticul italian Davide Tommaso Ferrando, va fi ...

- Expozitia "Identitati Fragile - Muzeul Pandemiei", primul eveniment expozitional participativ dedicat emotiilor traite in perioada pandemiei de COVID-19, se va deschide sambata, la ora 12,00, la Rezidenta BRD Scena9 din Bucuresti. Expozitia este un proiect al Retelei Nationale a Muzeelor…

- 400 de copii au fost dați disparuți in ultimul an in Romania, iar 70 dintre aceștia sunt de negasit la acest moment;Un caine salvator este la fel de eficient ca o echipa formata din 50 de persoane; „HAMtrenament pentru viața” e cauza susținuta de Asociația Zi de Bine in luna aprilie și este dedicata…

- „PostPunk” (26 martie – 09 mai, Rezidența BRD Scena9) este o expoziție-investigație a scenei artistice recente din perspectiva unor intrebari ridicate de mișcarea locala punk din Romania la inceputul anilor 1990. Emancipare politica, etica, estetica. Dadaism meets cinism antic. Nesupunere politica.…