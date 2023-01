Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul transmis de Ziua Unirii Principatelor Romane, ca responsabilitatea clasei politice si a institutiilor statului este sa onoreze ”actul energic al intregii natiuni romane”, asa cum Mihail Kogalniceanu descria Unirea Principatelor. Mai mult, spune Nicolae Ciuca…

- Expoziție istorica la Palatul Cesianu-Racovița cu ocazia implinirii a 164 de ani de la actul istoric al Unirii Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859, care a pus noul stat Romania pe harta politico-administrativa a Europei.

- Primarul Mihai Chirica a confirmat astazi ca premierul Nicolae Ciuca se va afla marti, 24 ianuarie, la Iasi, cu ocazia sarbatorii zilei dedicate Unirii Principatelor Romane. Edilul a precizat ca, de asemenea, la Iasi vor fi prezenti mai mult membri ai Guvernului, in timp ce Administratia Prezidentiala…

- USR cere Guvernului sa opreasca ”valul de scumpiri”, susținand ca inflatia este o ”consecinta a masurilor guvernamentale” si ca la finele anului trecut 12 state membre UE aveau inflatia mai mica de 10%. „Inflatia nu se naste natural, ci este si o consecinta a masurilor guvernamentale. Ca dovada ca nivelul…

- ”Inteleg foarte bine dorinta de a anticipa o serie de decizii pe care le vom lua la nivelul Guvernului, dar la fel de bine am rugat si rog in continuare si fac apel sa ne permiteti sa finalizam toate calculele si toate discutiile pe care le avem. Alaltaieri seara am avut intalnire cu producatorii, cu…