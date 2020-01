Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova au depistat, azi noapte, in incinta unei sali de jocuri de noroc, un tanar de 23 de ani, din Craiova, asupra caruia a fost gasit un cuțit tip briceag, din metal și prasele din lemn, in lungime totala de 37 cm. De asemenea, in acelasi local a fost depistat un alt…

- Dupa victoria lejera a celor de la FCSB, 2-0 cu Craiova, Sorin Carțu a acuzat faptul ca echipa roș-albastra a avut spioni in vestiarul oltenilor. (Detalii AICI) Gigi Becali, patronul FCSB, i-a dat replica lui Sorin Carțu și a explicat cum și-a dat seama Bogdan Argeș Vintila de tactica lui Victor Pițurca. …

- Jucatorii de la Craiova domina clasamentul celor mai frumoase iubite și soții din Liga 1. FCSB - Craiova se joaca duminica, 22 decembrie, de la ora 20:00, in etapa #22 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus +1 FOTO…

- Echipa masculina de volei SCM „U” Craiova va disputa in acest weekend un nou meci in campionatul Diviziei A . Jucatorii lui Danut Pascu se vor deplasa sambata la Cluj, pentru duelul cu Universitatea. Partida va conta pentru etapa a 7-a. Dupa succesul de rasunet din meciul retur cu Waldviertel, din Challenge…

- Pandurii au pierdut un meci important la Iasi, acolo unde conducerea se astepta ca echipa lui Liviu Ciobotariu sa nu cedeze si sa obtina cel putin un rezultat de egalitate. Gorjenii s-au prezentat insa ca o echipa deja invinsa la intrarea pe teren, i...

- Dinamo a suferit o infrangere dureroasa la Severin, scor 1-4 in fața Craiovei, in cadrul etapei #15 din Liga 1, iar jucatorii au rabufnit dupa meci. Vezi AICI rezultatele etapei #15Vezi AICI clasamentul actualizat din Liga 1 Ioan Filip (30 de ani) a ținut sa le reaminteasca celor din conducere ca…

- Liviu Ciobotariu a ajuns aseara la Targu Jiu, impreuna cu secundul sau, Gabi Margarit, si au batut palma cu presedintele Marin Condescu, acesta urmand sa sustina in aceasta dimineata primul antrenament cu Pandurii dupa care va fi prezentat oficial ca...

- Pandurii au trecut printr-o perioada grea in acest an dar si sezonul trecut cand au pierdut mai multi jucatori. Printre cei care au parasit Pandurii anul acesta este si Vasilache, la care antrenorul Sorin Cartu a renuntat. Desi era un jucator de baza...