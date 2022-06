Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Florin Roman, Vicepreședintele Camerei Deputatilor: „Racordarea la rețeaua electrica este din nou posibila pentru cetațenii care nu dețin carți funciare” Comunicat de presa| Florin Roman, Vicepreședintele Camerei Deputatilor: „Racordarea la rețeaua electrica este din nou posibila…

- Lituania este pregatita in cazul in care Rusia o va deconecta de la reteaua electrica regionala ca masura de represalii pentru decizia de a interzice transporturile feroviare ale unor marfuri rusesti catre exclava rusa Kaliningrad.

- OFICIAL: Salariu minim de 3000 de lei brut in sectorul agricol și industria alimentara. Precizari ITM Alba pentru angajatori ITM Alba anunța angajatorii ca a fost publicata in Monitorul Oficial legea privind salariul minim brut pe țara garantat in plata pentru sectorul agricol și in industria alimentara.…

- Imobilele racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in vizorul Jandarmeriei Dambovița The post Imobilele racordate ilegal la reteaua de energie electrica, in vizorul Jandarmeriei Dambovița first appeared on Partener TV .

- BACALAUREAT 2022, sesiunea speciala: CALENDAR și modele de subiecte. Probele incep in 11 mai In acest an, sesiunea speciala a examenului de Bacalaureat 2022 incepe pe 11 mai. Participa absolvenții de liceu incluși in loturile olimpice și cei calificați la competițiile sportive și artistice internaționale…

- Comunicat al deputatului PNL, Florin Roman. Ceferiștii din Teiuș iși reprimesc terenurile Camera Deputaților, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege pe care l-am inițiat, in calitate de deputat PNL de Alba, privind situația litigioasa a unor terenuri din orașul Teiuș. In conformitate…

- Șoferii care nu iși achita amenzile in termen de doua luni ar putea ramane fara permis, se arata in proiectul de lege depus de deputatul PNL de Alba, Florin Roman alaturi de mai mulți colegi. Aleșii vor sa modifice OUG nr. 195/2002, care reglementeaza circulația pe drumurile publice. Carnetul…

- Firma castigatoare este Geogis Proiect SRL Primaria comunei Saligny a atribuit un contract in urma unei cumparari directe pentru intocmirea si actualizarea de carti funciare. Confor portalului SEAP, valoarea finala a achizitiei este de 450.000 lei, fiind vorba de 60 de carti funciare, la o valoare de…