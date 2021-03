Stiri pe aceeasi tema

- Luni, ultima zi pentru a solicita amanarea ratelor la banci! Conditiile pe care trebuie sa le indepliniti. Romanii mai au doar cateva zile la dispozitie pana cand pot cere amanarea platii ratelor. Pana luni, 15 martie 2021, cei care doresc suspendarea ratelor pentru o perioada de maximum noua luni,…

- Dezvoltatorii de ansambluri rezidentiale nu vor mai transfera proprietarilor cheltuielile cu racordarea la reteaua electrica de interes public necesare pentru racordarea locurilor de consum ale acestora, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, miercuri,…

- Mai mulți stalpi din rețeaua electrica a troleibuzului din orașul Targu-Jiu se afla in mijlocul trotuarului. Primaria susține ca este o soluție provizorie luata in condițiile in care intreaga rețea va fi modernizata, iar stalpii vor fi inlocuiți, informeaza Mediafax. Numeroși locuitori ai…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca, la un imobil al sau, unde nu locuieste nimeni, a primit o factura la curentul electric de 972 de lei, in conditiile in care estimeaza un consum real in valoare de cateva zeci de lei. In acest context, ministrul sustine ca ordinul ANRE care reglementeaza…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, vineri seara, ca managementul spitalului Bals i-au spus ca reteaua electrica era recent renovata, iar in spital nu existau improvizatii. "Nu putem sa comentam in acest moment care e cauza incendiului. Inca nu putem comenta acest…

- Condițiile meteo creeaza probleme, luni dimineața, in mai multe localitați din Prahova, unde alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta. ISU Prahova a anunțat, in jurul orei 9.30, ca sunt afectați 3.836 de consumatori, din Targșoru Vechi, Carbunari, Poienarii Burchi, Bratești (Șirna).…

- O mare parte a Pakistanului, inclusiv toate marile orașe, a fost scufundata in intuneric duminica la primele ore in urma unei uriașe defecțiuni la rețeaua electrica, potrivit unor responsabili, noteaza Agerpres .

- Rețeaua de curent electric din nord-vestul țarii a fost afectata de un incident din reteaua electrica de transport europeana interconectata. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat ca avaria de la rețeaua de energie electrica din nord-vestul…