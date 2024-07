Stiri pe aceeasi tema

- Circulație blocata temporar pe autostrada A1, joi, pe sensul de mers Lugoj – Timișoara, dupa doua accidente in mai puțin de jumatate de ora. „Doua accidente in același loc pe autostrada. In primul accident au fost implicate autotrenuri, iar in al doilea accident, trei autoturisme. Traficul este oprit…

- Scaparile, comportamentul ciudat uneori și dezastruoasa confruntare cu contracandidatul sau in alegeri, Donald Trump, ridica multe semne de intrebare in legatura cu sanatatea președintelui american. Prostul rezultat al confruntarii de zilele trecute, la ora de maxima audiența, ocazie cu care Biden a…

- CBRE a lansat o analiza privind potențialul de afaceri și investiții alternative și de dezvoltare a județului Timiș. Conform acesteia, județul Timiș se remarca drept un centru vital al agriculturii romanești, fiind primul ca suprafața agricola, de 693.034 hectare, și al doilea in ceea ce privește suprafața…

- Botoșaniul este un un adevarat rai acvafaunistic, dar și pescaresc. Cu doua rauri mari și peste 150 de iazuri, plus un mare lac de acumulare, județul nord-moldav este poate una dintre cele mai bune destinații pentru pescarii indragoștiți de experiențe autentice in mijlocul naturii.

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, puțin dupa ora 16:00, pe DN 6, la intrarea in Remetea Mare dinspre Timișoara. Trei persoane au fost ranite, intre care o victima incarcerata. „A fost alertat Detașamentul 1 Timișoara și la locul evenimentului s-au deplasat pompierii cu o autospeciala de…

- Un cunoscut economist roman a starnit o revolta in randul oamenilor dupa ce a afirmat faptul ca persoanele care caștiga mai puțin de 1.500 de euro pe luna pot fi considerați vinovați pentru traiul pe care il duc.

- Anumite modificari ale unghiilor ar putea fi un semn al problemelor grave de sanatate, inclusiv cancer și artrita reumatoida. Avertismentul vine din partea dr. Amir Khan, de la ITV. Acesta a recomandat o programare la medic, in cazul in care observam semnele.

- Langa Lacul cu nuferi de la Botoșani, ascuns printre ramurile codrilor sta turnul lui Fat-Frumos. Este locul de poveste unde te simți exact ca in basmul lui Mihai Eminescu. Foto Povestea lui Fat-Frumos din lacrima ca sursa de inspirație „(…) Fat-Frumos din lacrima. Si crescu si se facu mare ca brazii…