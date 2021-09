Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo pentru primele zile de școala. Cand se racește vremea in urmatoarele patru saptamani Vremea va fi ușor mai calda in urmatoarea saptamana, apoi, dupa 18 septembrie, se racește și vor fi ploi. Se incalzește din nou din 23 septembrie, apoi, la inceputul lunii octombrie, va fi mai frig. Saptamana…

- Temperaturile vor inregistra o creștere pana pe 20 septembrie, dupa care vremea se va raci brusc. Dupa 27 septembrie, temperaturile vor fi normale, apoi vine o noua racire, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie pe patru saptamani. Administrația Naționala de Meteorologie…

- Luna septembrie debuteaza cu o vreme mai rece decat normalul perioadei, iar primele doua saptamani se vor caracteriza prin ploi și furtuni de scurta durata, potrivit Administrației Naționale de Mateorologie.

- Temperaturile se vor situa in jurul valorii de 30 de grade in mai toate regiunile țarii, in urmatoarele doua saptamani. La munte, aerul va fi mai respirabil, cu temperaturi maxime care vor ajunge la 23 de grade, potrivit prognozei meteo emisa de ANM.Cum va fi vremea in Transilvania?Vremea va fi in general…

- Gradul de ocupare in cea mai mare parte a hotelurilor de pe litoral ajunge la 100% in primele doua saptamani ale lunii august, iar pachete all inclusive sunt cele mai cautate. Luna august se preconizeaza a fi...

- In urmatoarea saptamana, in Romania temperaturile vor fi caniculare, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie. Apoi temperaturile scad și vin ploile. ANM a emis, luni, prognoza meteo pentru intervalul 26 iulie – 8 august. Banat Vremea va fi caniculara in perioada 26 – 31 iulie, cand media valorilor…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au realizat, in perioada 1-21 iulie, 530 de actiuni de control in statiunile de pe litoral, in urma carora au fost aplicate 583 de avertismente si 85 amenzi contraventionale, in valoare totala de 415.400 lei, potrivit unui comunicat…

- Meteorologii anunța vreme calduroasa in perioada 12 - 25 iulie. Potrivit prognozei ANM, vor exista si perioade cu averse locale, in timp ce temperaturile maxime nu vor fi cobori sub 28 de grade in unele regiuni.