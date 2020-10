Racla cu viruși - OPINIE Nu mai este nicio surpriza, pentru nimeni, ca toți credincioșii, indeosebi ortodocșii pupatori de moaște, sunt izvoare de viruși. De tot felul de viruși, dar, mai cu seama, de noul coronavirus. Au dovedit-o toate studiile științifice elaborate de cele mai luminoase minți ale planetei, plus prolificii cercetatori romani. Ei, in baza acestor studii, autoritațile de la București au inchis bisericile timp de doua luni, in primavara, iar acum, la mijlocul toamnei, cand virușii din credincioși iși cauta victime, aceiași inși au decis sa interzica mai multe activitați religioase. Fara o consultate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

