- Racla cu moastele Sfintei Parascheva va fi scoasa miercuri in curtea Catedralei Mitropolitane din Iași, sustine purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu. Purtatorul de...

- ”Maine se va sluji Sfanta Liturghie incepand cu ora 09.00 pe podiumul amenajat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant in dreptul Catedralei Mitropolitane din Iași. Soborul de ierarhi, preoți și diaconi va fi unul restrans, cel mai probabil nu mai mult de 15 persoane. Nu vor fi ierarhi din strainatate…

- Protest la Iași impotriva restrictiilor Pelerini la Iasi la sarbatoarea Sfântei Parascheva. Arhiva Foto: basilica.ro. Câteva sute de persoane au protestat din nou duminica la Iași, nemulțumite ca autoritațile au decis ca anul acesta din cauza pandemiei de coronavirus sa permita…

- Este protest in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei in acest moment. Peste 150 de persoane au venit in fața Catedralei Mitropolitane din Iași pentru a-și manifesta nemulțumirea fața de decizia autoritaților de a interzice accesul pelerinilor din alte localitați la moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva.…

- Mitropolia Moldovei si Bucovinei sustine ca singurul eveniment religios care va fi organizat la Iasi de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva va fi Sfanta Liturghie din 14 octombrie, racla urmand sa ramana in cladirea catedralei pe toata durata sarbatorilor. Mitropolia ieseana a trimis in acest sens…

- Sarbatoarea Sfintei Parascheva nu se va mai organiza in perioada 8-15 octombrie, ci se va limita la Sfanta Liturghie din data de 14 octombrie, anunța Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Reprezentanții Prefecturii spun, la randul lor, ca decizia CJSU merge inainte și Poliția e in dispozitiv. „Avand in…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva nu va mai fi scoasa pe data de 8 octombrie. Decizia aparține Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Mitropolia Moldovei și Bucovinei a decis ca nu se mai scoate racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pe data de 8 la Iași, conform mediafax.ro. Daca totuși…

- Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, racla va ramane asezata in baldachinul din curtea Mitropoliei timp de o saptamana si vor fi create culoare speciale pentru pelerini. ”Pentru a se evita o concentrare a inchinatorilor de-a lungul a doar cateva zile, racla cu moastele…