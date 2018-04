Răcire uşoară vremii şi precipitaţii în toate regiunile în perioada următoare Meteorologii anunta racirea usoara vremii si precipitatii in toate regiunile in perioada urmatoare, insa spre sfarsitul saptamanii viitoare, vremea va reincepe sa se incalzeasca. MOLDOVA - Media regionala a maximelor termice va ajunge la 14...15 grade in jurul datei de 19 aprilie, iar ulterior se va incalzi usor, la valori de 17...18 grade. Noptile vor fi mai racoroase, cu minime termice, ce pot scadea sub 4...6 grade. Incep&ac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

