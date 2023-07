Rachetele rusești lovesc două clădiri din orașul Dnipro, Ucraina Autoritatile ucrainene au anuntat ca doua cladiri din orasul Dnipro au fost lovite de rachete. Atacurile au avut loc in centrul orasului, in apropierea unor restaurante si baruri aglomerate, informeaza Rador. Rachetele rusesti au lovit o cladire a serviciilor guvernamentale de securitate, aparent obiectivul urmarit, insa si un bloc turn din apropiere. O sectiune a blocului a fost avariata. CITESTE SI SUA ar putea renunța la parteneriatele cu Nigerul dupa lovitura de stat din țara 02:22 21 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 29 iulie - Forțele ucrainene continua operațiunile de contraofensiva… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

