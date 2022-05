Rachetele ruseşti au vizat două locaţii în Sumîi Rachetele rusesti au vizat doua locatii in Sumi, un oras din nordul Ucrainei, langa granita cu Rusia, au declarat oficiali ucraineni si rusi, relateaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

- Rusia a condamnat joi decizia SUA de a preda Ucrainei mai multe elicoptere de fabricație ruseasca care aveau initial ca destinatie Afganistanul, in conformitate cu un contract semnat cu Pentagonul in 2011, transmite EFE.

- Rachetele rusești inregistreaza o rata de eșec de pana la 60%, au afirmat mai mulți oficiali americani anonimi intr-un raport al Reuters, scrie Mediafax.

- Anton Herascenko, consilier in Ministerul de Interne al Ucrainei, a declarat sambata ca vor exista si alte acorduri cu Rusia pentru a stabili coridoare umanitare prin intermediul carora sa fie evacuati civilii din comunitatile aflate pe linia frontului, in contextul invaziei ruse in Ucraina, transmite…

- Rusia ataca dezlanțuit orașul Harcov, iar imaginile surprinse pe camerele de luat vederi arata inclusiv rachete care au lovit zone in care locuiesc civili.

- Departamentul de Aparare al SUA afirma, luni, ca aproape 75% din fortele rusesti dislocate la granitele Ucrainei se afla acum in interiorul tarii, transmite BBC.

- Imagini haioas surprinse pe frontul din partea de nord-est a Ucrainei: blindate rusești ramase fara combustibil in zona Samy, loc unde se duc lupte de cateva zile și unde forțele rusești nu au reușit sa captureze orașul inca.

- Rusia a inceput inceput invazia Kievului. Forțele ruse au sosit in regiunea Obolon din districtul Kiev - la 10 kilometri de centrul capitalei.

- Ministerul rus al Apararii a publicat miercuri, imagini video cu o coloana de tancuri si vehicule militare despre care afirma ca parasesc peninsula Crimeea pe un pod de cale ferata dupa incheierea exercitiilor militare.