Rachetele companiei SpaceX își vor relua zborurile Retinute la sol dupa esecul unei misiuni, rachetele Falcon 9 ale companiei SpaceX, esentiale pentru sectorul spatial american, vor putea zbura din nou, a anuntat joi Agentia de reglementare a aviatiei din Statele Unite. In iulie, un lansator Falcon 9 nu a putut sa plaseze 20 de sateliti pe orbita asa cum era prevazut, dupa o anomalie aparuta la cea de-a doua treapta a rachetei. {{755007}}Rac Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Motorul celei de-a doua trepte a rachetei Falcon 9 a companiei SpaceX a suferit o defectiune rara in spatiu, joi seara, in timpul unei misiuni Starlink de rutina, punand in pericol satelitii de la bord. Acesta este primul esec al rachetei SpaceX inregistrat in peste sapte ani de functionare.

