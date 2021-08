Rachetele care au vizat aeroportul din Kabul, trimise dintr-o mașină transformată în lansator. Vehiculul a ars complet Aeroportul din Kabul a fost, luni, dimineața, ținta unui nou atac. Cinci rachete au fost lansate asupra sa, fiind interceptate de sistemul de aparare antiracheta instalat in zona, potrivit unui oficial american, citat de CNN . Cel mai probabil, o mașina a fost folosita ca platforma improvizata de lansare a rachetelor. Mai multe imagini cu vehiculul ars complet au fost difuzate, luni, de agențiile de presa internaționale. Potrivit oficialului american, rachetele care au țintit Aeroportul Internațional Hamid Karzai din Kabul au fost lansate, probabil, de gruparea ISIS-K, insa a avertizat ca este… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Kabul a fost ținta unui nou atac, luni dimineața. Nu mai puțin de cinci rachete au fost trase la primele ore ale dimineții spre aeroportul internațional Hamid Karzai, potrivit unor oficiali americani citați de CNN. Atacul a avut loc cu mai puțin de 48 de ore inainte ca Statele Unite ale…

- Cinci rachete au fost lansate luni dimineata asupra Aeroportului International „Hamid Karzai” din Kabul, a declarat un oficial american pentru postul de televiziune CNN. Sistemul de aparare C-RAM, conceput si instalat pentru a proteja fortele terestre impotriva rachetelor, artileriei si mortierelor,…

- Aeroportul din Kabul a fost tinta unui nou atac, luni dimineata. Cinci rachete au fost trase spre aeroportul international Hamid Karzai, potrivit unor oficiali americani. Rachetele au fost lansate din nordul capitalei afgane, cu 48 de ore inainte de incheierea retragerii americane.

- Un numar de cinci rachete au fost lansate luni pe aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul, a declarat un oficial american pentru CNN. Sistemul de aparare C-RAM - conceput pentru a proteja forțele terestre impotriva rachetelor, artileriei și mortarelor - instalat pe aeroport a oprit…

- Nu mai puțin de 5 rachete au fost trase luni dimineața spre aperoportul internațional Hamid Karzai din Kabul, potrivit unor oficiali americani citați de CNN și The Guardian.Sistemul de aparare antiracheta, conceput pentru protejarea trupelor terestre și instalat la aeroport ar fi interceptat…

- Autoritațile afgane au confirmat ca un tanar fotbalist a murit luni dupa ce a cazut dintr-un avion american pe aeroportul din Kabul, scrie BBC. Zaki Anwari, in varsta de 19 ani, a jucat la echipa naționala de tineret a Afganistanului.

- Valul de violențe care a cuprins Afganistan, in timp ce talibanii cuceresc tot mai multe orașe, i-a facut pe mii de oameni sa-și abandoneze locuințele, cautand siguranța in capitala Kabul. Acolo, și-au facut adapost pe strazi sau in depozite abandonate. Abia gasesc mancare sau alte lucruri esențiale,…

- Un prototip de mașina zburatoare a finalizat un zbor de 35 de minute intre aeroporturile internaționale din Nitra și Bratislava, din Slovacia. Vehiculul a reușit sa atinga viteza de 170 km/h, scrie digi24.ro .