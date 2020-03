Rachete sau dotări pentru spitale? In ultimii patru ani, Romania a alocat sume semnificative pentru investiții in armament. La cererea președintelui Klaus Iohannis procentul din PIB pentru Aparare a crescut, Romania fiind printre puținele țari membre NATO care respecta aceasta recomandare și care a alocat 3 ani consecutivi 2% din PIB pentru Aparare. Nu au fost dispute politice pe aceasta tema. Indiferent de culoarea politica a partidelor de guvernare, indiferent de disputele din Parlament și de tensiunile din strada, guvernele și Parlamentul au ințeles solicitarea președintelui și s-au conformat. Cheltuielile cu inarmarea, prioritatea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

