Rachete rusești au lovit două orașe din centrul Ucrainei Rachete rusești au lovit doua orașe din centrul Ucrainei, avariind infrastructura și cladirile rezidențiale, potrivit șefului regiunii Poltava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Dupa modelul Apple, Samsung lanseaza un program ' Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Dupa modelullanseaza un program ' Self Repair '…

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung anunta un program de reparatii pentru clientii produselor Galaxy. Compania va vinde piese, instrumente si tutoriale pentru repararea produselor sau inlocuirea anumitor piese, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia anunța ca a lovit cu rachete de croaziera o unitate militara din regiunea Rivne a Ucrainei. Este vorba despre o zona din nord-vestul țarii care pana in prezent nu a fost vizata de atacurile armatei ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin o persoana a fost ucisa si trei ranite dupa ce ramasitele unei rachete doborate au lovit o cladire rezidentiala din capitala Ucrainei, Kiev, a anuntat serviciul de urgenta al Ucrainei, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de Lvov si de granita cu Polonia, conform unui prim bilant comunicat de autoritatile militare locale si de primarul din Lvov, relateaza…

- Fortele ruse au bombardat duminica o baza militara in regiunea Lvov, in vestul Ucrainei, situata in apropiere de frontiera cu Polonia si care pana acum a fost relativ ferita de conflict, au anuntat autoritatile locale, preluate de AFP si Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Atacurile aeriene din timpul nopții asupra orașului Cernihiv, din nordul Ucrainei, au intrerupt alimentarea cu apa, spun autoritațile ucrainene, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Doua rachete rusești au lovit joi o baza militara din Brovary, o suburbie a Kievului, capitala Ucrainei, anunța Anton Gerashchenko, consilier al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Explozii puternice au fost auzite joi in orasul portuar Mariupol, in estul Ucrainei, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin a anuntat o operatiune militara impotriva Ucrainei, potrivit unor jurnalisti de la AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…