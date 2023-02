Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite incep sa observe tendinte „ingrijoratoare” in ceea ce priveste sprijinul Chinei pentru armata Rusiei, au declarat pentru CNN oficiali americani familiarizati cu aceste informatii, transmite News.ro. De altfel, vicepresedinta Kamala Harris a vorbit deschis despre asta, sambata, la Conferinta…

- Adunarea Generala a ONU va supune la vot saptamana viitoare, la un an de la inceperea invaziei ruse in Ucraina, un proiect de rezolutie care subliniaza ”necesitatea de a ajunge, cat mai curand posibil, la o pace durabila, justa si cuprinzatoare” in concordanta cu Carta Natiunilor Unite, transmite joi,…

- "Luni ne vom exprima oficial pozitia. Avem o intrebare foarte simpla: are Rusia dreptul de a ramane membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU si de a fi in ONU?", a spus Kuleba, vorbind in timpul unui maraton televizat national in noaptea Craciunului."Avem un raspuns convingator si motivat:…

- Casa Alba a emis joi un avertisment impotriva ascensiunii grupului paramilitar rus Wagner, potrivit acesteia, "rival" al armatei ruse din Ucraina si care primeste de acum armament din Coreea de Nord, relateaza AFP."Coreea de Nord a facut o prima livrare catre Wagner, care a platit pentru acest echipament.…

- Relațiile ruso-chineze au trecut testul vicisitudinilor și dificultaților internaționale. Așadar, puterea relațiilor dintre Rusia și China a fost evaluata de președintele chinez Xi Jinping in cadrul unei intilniri cu vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, relateaza…

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a scris dictatorului nord-coreean Kim Jong Un si i-a propus sa coopereze in vederea "accelerarii pacii" in lume, anunta sambata agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, relateaza AFP. Aceasta scrisoare intervine in contextul in care tensiunile in peninsula coreeana…

- Kim Yo Jong, influenta sora a liderului nord-coreean Kim Jong Un, a facut aceste afirmatii intr-o declaratie in care i-a numit "caini fideli" ai Statelor Unite pe presedintele sud-coreean Yoon Suk-yeol si pe"alti idioti".Ministerul de Externe sud-coreean a declarat marti ca analizeaza impunerea de sanctiuni…