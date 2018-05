Stiri pe aceeasi tema

- Armata siriana a interceptat marți seara doua rachete israeliene care urmau sa cada intr-un cartier din apropierea Damascului, a declarat agenția oficiala de știri SANA. Referitor la același incident, surse de la fața locului au declarat faptul ca noua membrii ai milițiilor pro-guvernamentale și-au…

- Siria acuza Israel ca a lansat rachete in apropierea capitalei Damasc, marti, la putin timp dupa ce Donald Trump a anuntat sa SUA se retrage din Acordul nuclear cu Iranul . Agentia de stat siriana SANA scrie ca s-au auzit explozii si ca sistemele de aparare aeriana siriene au interceptat si distrus…

- Israelul a ordonat marti seara autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat "activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria". Armata israeliana este in stare de alerta de nivel ridicat, in asteptarea unui atac, informeaza Reuters. AGERPRES/(AS…

- Ar putea fi vorba despre primul atac efectuat de aeronave israeliene asupra acestui teritoriu dupa razboiul din 2014, intre Israel si forte paramilitare palestiniene. Dronele au ”vizat doua nave in portul Gaza”, a anuntat intr-un comunicat Ministerul de Interne din Fasia Gaza, detinut de Hamas.…

- Trei palestinieni au fost ucisi de tiruri ale soldatilor israelieni in Fasia Gaza in a cincea zi de vineri in care se organizeaza proteste de-a lungul granitei cu Israelul, a informat ministerul sanatatii de la Gaza, citat de AFP. Decesul celor trei ridica la 44 numarul de palestinieni care si-au pierdut…

- Cel putin 29 de civili au fost ucisi si alte zeci au fost raniti marti de un tir de rachete care a vizat o piata de la periferia estica a capitalei siriene Damasc, a relatat presa de stat, citata de AFP si Reuters. Bilantul victimelor este unul din cele mai ridicate inregistrate in capitala siriana…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat, incepand de vineri seara, zeci de rachete si atacuri aeriene asupra pozitiilor detinute de rebeli in regiunea Ghouta Orientala, dupa ce un vot in Consiliul de Securitate al ONU privind o incetare a focului in Siria a fost amanat, transmit agentiile internationale…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca aviatia israeliana, care a intreprins sambata o serie de raiduri in Siria, a dat o 'lovitura severa' fortelor iraniene si celor ale regimului sirian, transmite AFP. 'Am aplicat sambata o lovitura grea fortelor iraniene si siriene.…