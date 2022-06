Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, a declarat ca Turcia incearca sa ajute la luarea masurilor de consolidare a increderii intre Rusia si Ucraina, facilitarea ieșirii navelor care transporta cereale din zona de razboi si inlaturarea minelor plasate in mare de Ucraina in regiunea orașului…

- Un deputat rus, Oleg Morozov, propune rapirea unui ministru al Apararii dintr-o țara NATO. Deputatul este membru al partidului Rusia Unita. El a lansat șocanta idee intr-o emisiune de televiziune la postul Rusia 1. Deputatul a spus ca Rusia poate rapi un ministru al Apararii dintr-o țara NATO, in timp…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a spus, marți, intr-un interviu pentru Financial Times, ca in cazul victoriei in batalia pentru Donbas, Ucraina ar dori sa-și elibereze toate teritoriile ocupate de Rusia, dar a lasta poarta deschisa și pentru negocieri, informeaza Ukrainska Pravda . „Tabloul…

- Grecia si-a redeschis luni ambasada la Kiev, „intr-un gest extrem de simbolic” pentru a-i sprijini pe „ucrainenii si comunitatea greaca” traind in aceasta tara, a anuntat ministrul grec de externe Nikos Dendias, citat de AFP. Ministrul a subliniat ca Atena „face totul pentru a contribui la solutionarea…

- Rusia iși va intensifica loviturile asupra Kievului ca raspuns la „atacurile asupra teritoriului rusesc”, a anunțat, vineri, ministerul rus al Apararii, dupa scufundarea navei amiral a flotei rusești din Marea Neagra, Movska, o lovitura majora pentru armata lui Vladimir Putin, potrivit Le Figaro. „Numarul…

- Rusia iși va intensifica loviturile asupra Kievului ca raspuns la „atacurile asupra teritoriului rusesc”, a anunțat, vineri, ministerul rus al Apararii, dupa scufundarea navei amiral a flotei rusești din Marea Neagra, Movska, o lovitura majora pentru armata lui Vladimir Putin, potrivit Le Figaro. „Numarul…

- Mai multe explozii au avut loc la bordul crucișatorului de rachete Moskva, cea mai importanta nava a Rusiei din Marea Neagra. Ucrainenii susțin ca nava a fost lovita de doua rachete, rușii spun ca, din cauza unui incendiu la bord, mai multa muniție a explodat. Americanii au anunțat un nou ajutor militar…

- Componente ale sistemului de aparare aeriana Patriot au inceput sa soseasca in Slovacia din tarile partenere NATO, iar operatiunea va continua in zilele urmatoare, a declarat, duminica, ministrul apararii slovac, potrivit Reuters. Sistemul va fi operat de trupe germane si olandeze si va fi desfasurat…