Stiri pe aceeasi tema

- FAA a anuntat miercuri ca investigheaza o abatere in traiectoria de coborare a rachetei Virgin Galactic care l-a transportat pe miliardarul britanic Richard Branson la marginea spatiului pe 11 iulie. Pe de alta parte, Virgin Galactic urmeaza sa lanseze prima sa misiune comerciala de cercetare la marginea…

- Semnale de avertizare - o lumina portocalie, apoi una rosie - s-au aprins in cabina vehiculului construit de compania Virgin Galactic care l-a transportat in spatiu, in iulie, pe miliardarul Richard Branson, a dezvaluit o ancheta realizata de revista americana The New Yorker, informeaza AFP.…

- Semnale de avertizare - o lumina portocalie, apoi una rosie - s-au aprins in cabina vehiculului construit de compania Virgin Galactic care l-a transportat in spatiu, in iulie, pe miliardarul Richard Branson, a dezvaluit o ancheta realizata de revista americana The New Yorker, informeaza AFP. Administratia…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a emis o noua directiva de siguranta pentru avioanele Boeing 737 Next Generation (NG) si MAX, pentru rezolvarea unei posibile probleme privind capacitatea redusa de suprimare a incendiilor, transmite Reuters, citat de news.ro Potrivit…

- Administrația Federala a Aviației din Statele Unite (FAA) a avertizat compania SpaceX a lui Elon Musk ca i-ar putea ordona sa-și demoleze noul turn de lansare a rachetelor de la baza de lansari din Boca Chica, Texas, relateaza Business Insider.Turnul este construit pentru lansari viitoare ale…

- Primarul orașului ucrainean Dnepr (fostul Dnepropetrovsk) Boris Filatov intenționeaza sa zboare in spațiu pe nava Virgin Galactic a miliardarului britanic Richard Branson. Acest lucru a fost relatat de canalul Telegram al portalului Strana.ua. El a anunțat ca va discuta detaliile zborului cu Branson…

- Cursa spațiala stransa intre miliardari. Richard Branson se pare ca va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre zona cu gravitație zero. Zborul lui Jeff Bezos este programat cateva zile mai tarziu, pe 20…

- Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu pe 11 iulie, la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, a declarat compania joi, relateaza AFP, vitat de Agerpres. Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care l-a…