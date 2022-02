Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Afacerilor Interne a Republicii Moldova, Ana Revenco, in cadrul unui briefing de presa a menționat ca toate punctele de trecere a frontiere cu Ucraina sint funcționale. ”Pina in acest moment frontiera a fost traversata 34 779 ce 12 314 au parasit RM pe sensul Romania dar o parte s-au intors…

- Doar zece la suta din capacitatea Centrului de triere a refugiatilor din Palanca a fost ocupata. Autoritatile anunta ca nimeni nu este ranit, iar majoritatea celor cazati sunt femei si copii, dintre care unii și-au luat și animalele de companie.

- Refugiații din Ucraina sunt exceptați de la carantina indiferent daca ajung in Romania direct din aceasta țara sau tranziteaza Republica Moldova, a stabilit Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU).

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. ”Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea numarul…

- Republica Moldova este gata sa primeasca câteva zeci de mii de refugiați ucraineni. Despre aceasta a anunțat președintele Republicii Moldova dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate. „La punctele de trecere a frontierei cu Ucraina se atesta o creștere a fluxului de tranzit.…

- Zeci de masini asteapta la coada sa intre dinspre Ucraina in Republica Moldova, la punctul de trecere Palanca. Vedeti AICI imagini video cu cozile de masini de la punctul de frontiera Palanca. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatistii"…

- Refugiații intra in Republica Moldova, vennd dinspre Ucraina. Aceasta situație este semnalata in ziua de joi, 24 februarie – prima zi de razboi in Ucraina. Bombardamentele Rusiei au lovit capitala Ucrainei, orașul Kiev. De asemenea au fost bombardate alte mari orașe, printre care Harkov și Odessa. Republica…

- Un avion civil, avand pasageri la bord, a fost oprit sa intre in Ucraina. Se pare ca decizia de a nu mai intra in spațiul aerian al Ucrainei a fost luata de proprietarul companiei aeriene. Avionul aparține unei companii aeriene low cost, cu sediul la Kiev. Aeronava care a avut aceasta problema decolase…