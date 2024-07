Stiri pe aceeasi tema

- In zonele din țara in care nu sunt lansate rachete antigrindina seceta este și mai mare, potrivit președintelui director general al Autoritatii pentru Administrarea Sistemului National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, generalul in rezerva Gheorghe Caunei Florescu. Acesta dezvaluie ca se…

- Prahova devine primul județ in care se suspenda lansarile de rachete antigrindina, in urma unei decizii a Ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Ordinul, care va fi emis astazi, vine ca raspuns la o petiție semnata de fermierii locali. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astazi, vineri…

- Intr-un an marcat de condiții meteorologice extreme și de seceta prelungita, Administrația Naționala „Apele Romane” a anunțat o scadere semnificativa a coeficientului de umplere in cele 40 de lacuri de acumulare, la 79,77%, cu perspective de a ajunge la 77% pana la sfarșitul lunii iulie. Aceasta scadere…

- Europa se confrunta cu amenințari directe lansate de televiziunea rusa de stat Rossiya 1, care a transmis duminica seara un segment alarmant in intervalul de maxima audiența. Printre țarile vizate se numara și Romania și Marea Britanie, starnind ingrijorare la nivel internațional. In cadrul programului,…

- Grupul ceh Zentiva, jucator in industria pharma, care opereaza in fabrici de medicamente in Bucuresti, a anunțat planuri sa fabrice noi produse in Romania, dupa incheierea cu profituri substanțiale a afacerilor din 2023, din vanzarea de medicamente catre populație și spitale, in contracte directe. Grupul…

- Președintele Klaus Iohannis ne-a anunțat ieri, dupa ședința CSAT, ca Romania va dona Ucrainei un sistem de rachete PATRIOT! Dar cine sunt membrii CSAT care au aprobat aceasta donație militara uriașa catre Ucraina? In ședința CSAT de ieri s-a aprobat ca Romania sa doneze Ucrainei un sistem de rachete…

- Fostul director al CIA, generalul in rezerva David Petraeus, se afla in Romania, unde a participat la lansarea unui volum privind evoluția conflictelor. De asemenea, Petraeus va fi prezent și la cea de-a 8-a ediție a Black Sea and Balkans Security Forum. Miercuri, a fost lansat in aula Universitatii…

- Romania va cumpara rachete de ultima generație aer-aer din SUA pentru avioanele F-16. Statele Unite a aprobat vanzarea sistemelor AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru imbunatațirea capabilitaților de lupta aeriana a Armatei Romane, a transmis Ambasada SUA intr-un comunicat. ”Aceasta vanzare…