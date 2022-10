Racheta le-a distrus partida de sex Imaginile cu o racheta de tip drona care a intrerupt o partida de sex dintre doi soldați ruși a devenit virala pe canalul Telegram. The post Racheta le-a distrus partida de sex appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloți ucraineni au reușit sa sara cu parașutele cu cateva secunde inainte ca avionul lor sa fie lovit de o racheta sol-aer. Imaginile sunt surprinse dupa ce avionul ucrainean este deja in flacari dupa ce a fost lovit de o racheta lansata de la sol de un sistem antiaerian rusesc, piloții incercand…

- Rețelele de socializare sunt inundate de videoclipuri cu armata ucraineana capturand soldați ruși sau distrugand poziții rusești. Contraofensiva ucraineana din regiunea Harkov nu incetinește. Telegram is once again flooded with videos of the Ukrainian Army capturing Russian soldiers or destroying Russian…

- Consiliul Județean (CJ) Ilfov a deblocat, miercuri, din fondul de rezerva al județului, banii necesari refacerii blocului din Popești – Leordeni, distrus intr-un incendiu in urma caruia 26 de familii au ramas pe drumuri. Anunțul a fost facut de președintele CJ Ilfov, Hubert Thuma, pe contul sau de…

- Forțele armate ale Ucrainei au distrus o baza a militarilor ruși din Nova Kahovka in regiunea ocupata Herson. Anunțul a fost facut de Centrul de comunicare strategica al Forțelor Armate ale Ucrainei, pe Telegram: „Potrivit informațiilor preliminare, aceasta este o confirmare video a preciziei „fumand…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat duminica ca rachete rusesti au distrus sambata „infrastructuri militare” in portul Odesa, vital pentru exportul de cereale ucrainene. „Rachetele Kalibr au distrus infrastructura militara in portul Odesa, cu o lovitura de inalta precizie”,…

- Rachetele rusești au lovit sambata infrastructura din portul ucrainean Odesa, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Inamicul a atacat portul comercial maritim Odesa cu rachete de croaziera Kalibr; 2 rachete au fost doborate de forțele de aparare aeriana; 2 au lovit infrastructura portului”,…

- Cel puțin șase persoane au fost ranite, inclusiv un copil, dupa ce rachetele rusești au lovit orașul Odesa, in cursul nopții de luni spre marți, a declarat un oficial militar ucrainean citat de CNN. Purtatorul de cuvant al administrației militare de la Odesa, Serhi Bratchuk, a declarat, intr-o postare…

- Imagini unice au fost postate pe un canal ucrainean de pe o rețea de socializare. In imagini, o racheta de croaziera este suprinsa dintr-un avion care trece pe langa ea, extrem de aproape. Imaginile sunt extrem de rare, mai ales in condițiile in care, in zbor, o astfel de racheta atinge de aproape 5…