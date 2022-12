Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, in apropierea orașului Briceni, intr-o livada, a fost descoperita o racheta. Obiectul exploziv a fost descoperit de o patrula a poliției de frontiera, care din cauza bombardamentelor rusești de astazi, și-au intensificat gradul de atenție.

- La doua saptamani dupa ce forțele ucrainene au recucerit Hersonul, o groapa comuna cu 6 cadavre a fost descoperita la mai puțin de 50 de kilometri de oraș. Trupurile celor șase persoane din groapa comuna prezentau urme de execuție. Anchetatorii ucraineni dezvaluie treptat amploarea teribilului bilanț…

- Anchetatorii ucraineni au ajuns marți in zona din estul Poloniei, lovita de o racheta. O investigație comuna polonezo-americana este in curs de desfașurare la fața locului, in apropierea satului din estul Poloniei, in apropierea graniței cu Ucraina.

Forțele ucrainene care au folosit arme capturate au tras vineri asupra unor ținte rusești in apropierea orașului cheie Bahmut din estul țarii, in timp ce luptele se prelungesc intr-o zona pe care Moscova incearca din rasputeri sa o captureze, anunța anews.com.tr.

- Regimul nord-coreean a lansat, miercuri, cel putin zece rachete de diferite tipuri de pe coastele sale de est si de vest, a anuntat Ministerul Apararii Nationale din Coreea de Sud, care a raspuns cu trei rachete aer-sol. Presedintele Yoon Suk-yeol a calificat incidentul drept un “act efectiv de invadare…

- Trei persoane au trecut prin momente dramatice, miercuri dupa-amiaza, dupa ce au fost implicate intr-un accident violent, produs pe DN 72, raza satului Valea Voievozilor, din apropierea orașului Targoviste. Doi motocicliști și o pasagera au fost raniți dupa ce o mașina condusa de un tanar de 34 de ani…

- Consilierul șefului Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gerashchenko, a raportat ca o racheta a lovit strada Vladimirskaya din Kiev, unde se afla cladirea Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU). El a scris despre asta pe canalul sau Telegram. „Una dintre rachetele din Kiev a cazut…

Inca doua cadavre apartinand unor barbați uciși de invadatorii rusi au fost gasite intr-o zona forestiera din apropierea satului Mirotke, raionul Bucea, din regiunea Kiev.