- Impactul dintre racheta chinezeasca Long March 5B, scapata de sub control, și Pamant va avea loc luni, 10 mai. Pentagonul avertizeaza: racheta chinezeasca Long March 5B, care urmeaza sa se prabușeasca pe Pamant, este extrem de aproape. Coliziunea va avea loc pe 10 mai, dar Statele Unite au…

- Ramașițele celei mai mari rachete chinezești urmeaza sa reintre in atmosfera in prima parte a zilei de duminica, potrivit unui centru de cercetare spațiala ce este finanțat de guvernul Statelor Unite, transmite Reuters. Racheta Long March 5B a fost lansata pe 29 aprilie de la baza aerospațiala…

- China a anuntat vineri un risc "extrem de mic" pentru producerea unor pagube pe Terra asociate prabusirii din spatiu a uneia dintre rachetele sale, care urmeaza sa efectueze in acest weekend o intrare necontrolata in atmosfera planetei noastre, informeaza AFP. China a lansat pe orbita saptamana trecuta…

- China a lansat joi primul dintre cele trei elemente ale statiei sale spatiale, CSS, care a fost propulsat de o racheta Long March 5B. Corpul rachetei urmeaza sa aterizeze in urmatoarele zile si nimeni nu stie unde. Pentagonul a informat miercuri ca urmareste racheta chineza care urmeaza sa faca in acest…

- Pentagonul urmareste racheta chineza care urmeaza sa faca o intrare necontrolata in atmosfera in acest weekend, cu riscul de a se prabusi intr-o zona populata, scrie Agerpres, preluand AFP.

- Pentagonul a declarat ca urmareste racheta chinezeasca care a scapat de sub controlul Beijingului, si care e posibil sa intre in atmosfera Pamantului in acest weekend. Inca nu se stie unde vor ateriza resturile rachetei.

- O parte a unei rachete uriașe care a lansat primul modul al Chinei pentru stația sa spațiala Tianhe, cade inapoi pe Pamant. Caderea este necontrolata și nu se știe unde ar putea “ateriza” resturile din racheta.

- O parte din racheta Long March-5B, care a dus pe orbita modulul primei stații spațiale chinezești, a scapat de sub control și urmeaza sa intre necontrolat in atmosfera Pamantului. Componenta rachetei, care are o inalțime de 30 de metri, se deplaseaza cu aproximativ 27.000 km/h in jurul planetei, potrivit…