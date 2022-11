Stiri pe aceeasi tema

- Președintele polonez Andrzej Duda a declarat ca racheta care a aterizat marți seara in țara sa și a ucis doua persoane a fost „probabil un incident nefericit”, potrivit Onet. El a precizat ca nu exista dovezi care sa indice ca racheta a fost trasa din Rusia.„Nu exista motive sa credem ca incidentul…

- Presedintele american Joe Biden le-a spus partenerilor din G7 si NATO ca explozia produsa marti in estul Poloniei a fost cauzata de o racheta a apararii antiaeriene a Ucrainei, a dezvaluit miercuri o sursa din cadrul NATO pentru Reuters.

- Trei oficiali americani au afirmat ca evaluarile preliminare au sugerat ca racheta care a ajuns in Polonia a fost lansata de fortele ucrainene asupra uneia rusesti care a vizat teritoriul ucrainean in timpul atacului de marti. Oficialii au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizati…

- Presedintele american Joe Biden a declarat miercuri ca este putin probabil ca racheta care a lovit Polonia sa fi fost lansata din Rusia, spunand ca Washingtonul si aliatii sai vor sa stabileasca cu exactitate ce s-a intamplat inainte de a decide o reactie, transmite AFP. „Este putin probabil… sa fi…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca informatiile preliminare sugereaza ca este putin probabil ca racheta care a provocat marti o explozie in Polonia si a ucis doi civili sa fi fost lansata din interiorul Rusiei, transmite CNN. Vorbind cu reporterii dupa ce s-a intalnit cu alti lideri mondiali…

