- Dovezile sugereaza ca explozia cu victime produsa intr-o piata aglomerata din orasul Kostiantinivka (Konstantinovka), in estul Ucrainei, in ziua de 6 septembrie, a fost cauzata de o racheta ratacita lansata de fortele ucrainene, scrie cotidianul The New York Times (NYT) in editia de marti, potrivit…

- Ucraina a distrus joi, 14 septembrie, un sistem de aparare antiaeriana al rusilor din apropierea orasului Evpatoria, in Crimeea anexata, intr-un atac cu drone si rachete desfasurat in timpul noptii de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) si de marina, a declarat pentru Reuters o sursa din spionajul…

- Secretarul de stat american Anthony Blinken, 61 de ani, va vizita Kievul, miercuri, 6 septembrie, a anunțat publicația ucraineana Zerkalo Nedeli („Oglinda saptamanii”), care citeaza surse guvernamentale. Presa americana nu a difuzat, la ora redactarii acestei știri, nicio informație legata de acest…

- Serviciul de informatii militare al Ucrainei (GUR) au anuntat joi ca a efectuat cu succes in timpul noptii o „operatiune speciala” de debarcare in peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean anexat ilegal de Rusia in 2014, de neatins pana anul trecut de atacuri provenite din Ucraina, noteaza EFE. „In cadrul…

- Centrul Național de Rezistența al Ucrainei, care citeaza surse de la Minsk, spune ca trupe Wagner din Belarus par sa se indrepte spre granița cu Rusia. „Convoaiele se indreapta, probabil, in direcția graniței cu Rusia, dar forțele speciale din Belarus incearca sa impiedice vehiculele acestora sa plece”,…

- Ministrul chinez al apararii, Li Shangfu, incepe de luni o vizita in Rusia si Belarus, a anuntat ministerul sau intr-un comunicat, citat de France Presse, conform Agerpres.Legaturile dintre Beijing si Moscova au ramas stranse in ultimii ani, in ciuda invaziei pe scara larga a Ucrainei de catre Rusia…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al președinției ruse, a declarat ca Moscova știe ca trupele ucrainene primesc informații de la NATO pentru operațiunile de pe front. Oficialul rus crede insa ca Occidentul și Rusia trebuie sa mențina deschise canalele de comunicare.