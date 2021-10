Răceală, gripă sau COVID? Un medic explică simptomele care le diferențiază Medicul infecționist Carolina Radu a facut pentru Libertatea o analiza a simptomelor care apar in raceala, gripa și COVID, pentru a le putea deosebi. Intotdeauna este insa nevoie de un diagnostic al unui medic specialist. Carolina Radu este medic infecționist in Hunedoara, unde incidența imbolnavirilor cu COVID a ajuns la aproape 7 la mie (in județ este de aproape 5) și rata vaccinarii puțin peste 32%. Ajung la terapie intensiva in special persoanele nevaccinate. Inca de la izbucnirea pandemiei, Carolina Radu a fost in linia intai in lupta cu COVID și crede astazi ca boala care a dat peste cap… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit presei locale, femeia a murit in seara zilei de 6 octombrie, cauza decesului fiind infecția cu COVID. Ea se vaccinase cu doza booster pe data de 3 octombrie, mai exact cu 3 zile inainte sa survina decesul. Medicii susțin ca femeia le-a spus, la internare, ca a doua zi dupa vaccinare, respectiv…

- Daca unii considera ca infecția cu COVID se prezinta sub forma de „o simpla raceala”, ar trebui mai intai sa arunce un ochi asupra simptomelor destul de grave care persista dupa boala. La aproape un an si 7 luni de cand a declarat oficial pandemie de coronavirus, Organizatia Mondiala a Sanatatii si-a…

- Potrivit presei locale, femeia a murit in seara zilei de 6 octombrie, cauza decesului fiind infecția cu COVID. Ea se vaccinase cu doza booster pe data de 3 octombrie, mai exact cu 3 zile inainte sa survina decesul. Medicii susțin ca femeia le-a spus, la internare, ca a doua zi dupa vaccinare, respectiv…

- Dr. Virgil Musta afirma ca suntem, din nou, in al 12-lea ceas, iar din cauza tulpinii Delta, care este mult mai contagioasa, sectiile COVID si sectiile ATI s-au umplut in mai putin de o luna. Medicul de la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara atrage atentia ca pacientii nevaccinati…

- „Ingrijiri medicale sigure pentru mame și nou-nascuți”. Aceasta este tema aleasa de Organizația Mondiala a Sanatații pentru a marca sarbatorirea Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului in acest an. Chiar daca omenirea este in plina pandemie de COVID 19, personalul medical nu trebuie sa uite de doua…

- Circa un milion de maști chirurgicale au fost donate suplimentar Republicii Moldova, cu suportul financiar al Guvernului Republicii Federale Germania și Organizația Mondiala a Sanatații. Ajutorul umanitar are o valoare de 291.000 de dolari.

- CMR a cerut, intr-un comunicat de presa, verificarea rapida a „informațiilor legate de existenta unor persoane care ar fi obtinut intr-un mod fraudulos adeverinte de vaccinare impotriva noului coronavirus, fara a se vaccina in realitate, si sa ia masurile legale care se impun”.Biroul Executiv al CMR…

- In urma cu exact doua saptamani, va relatam despre un tanar in varsta de 34 de ani care se afla internat in stare grava la Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara, el fiind diagnosticat cu COVID-19 si intubat. Barbatul nu s-a vaccinat pentru ca a citit ca serurile anti-COVID fac rau si nu a mers…