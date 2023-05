RĂCARI: S-a urcat la volan cu o alcoolemie de 1,36 și, inevitabil, a produs un accident Polițiștii dambovițeni au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier produs pe Drumul Național 71, pe raza orașului Racari. Din primele date s-ar parea ca, un conducator auto, in timp ce se deplasa pe raza localitații, nu s-ar fi asigurat la efectuarea unei manevre, intrand astfel in coliziune cu un alt autoturism care ar fi circulat regulamentar. Șoferul banuit de producerea accidentului a fugit inițial de la fața locului, insa a revenit la scurt timp. Motivul pentru care fugise avea sa-i uimeasca chiar și pe polițiști. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,36 mg/l alcool… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

