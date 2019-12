Stiri pe aceeasi tema

- Doi tineri au fost raniți dupa ce s-au rasturnat cu mașina, in zona sensului giratoriu ”Trei poduri”, DN 1 Alba Iulia – Lancram. Șoferul nu ar fi adaptat viteza la intrarea in intersecție și era sub influența alcoolului. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 5.00, pe DN 1, la km 373, in afara municipiului…

- CHIȘINAU, 2 dec - Sputnik. Impactul cu asfaltul a fost ingrozitor. Mai multe obiecte din habitaclul automobilului au fost strivite și impraștiate pe asfalt. O femeie de 47 de ani a fost prinsa intre fiarele mașinii rasturnate. Ea a fost transportata la Spitalul Raional Orhei. Urmarește-ne pe…

- Accident horror in satul Sauca. Un barbat de 41 de ani a murit, iar un altul a ajuns la spital in urma unui accident rutier. Potrivit poliției, accidentul s-a produs ieri, la ora 12.50, la ieșirea din Otaci. Un șofer în vârsta de 42 de ani, aflându-se la volanul…

- Un motociclist a fost ranit de o mașina condusa de un șofer care nu i-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc duminica la amiaza pe strada Calea Cernauți din orașul Vicovu de Sus. Vinovat de producerea accidentului a fost un localnic in varsta de 28 de ani, care intenționa sa iasa cu mașina din…

- Un grav accident de circulatie s-a produs joi seara in judetul Bacau. Un autoturism s-a izbit frontal de un camion incarcat cu cereale. Impactul a fost atat de puternic, incat masina s-a facut praf, iar conducatorul auto a ramas blocat intre fiarele contorsionate. A fost nevoie de interventia unui echipaj…

- O salcie a fost plantata, miercuri, de un localnic, intr-o groapa uriașa, pe strada Minerilor, din orașul Targu-Carbunești. Șoferul s-ar fi suparat ca autoritatile nu vor sa repare acea portiune in care și-ar fi avariat mașina. Imaginile cu copacul plantat in groapa au fost postate…

- Un grav accident rutier s-a produs, luni seara, pe DN11, în zona localitatii Sanduleni. Din primele date, un autoturism în care se aflau cinci persoane s-a rasturnat pe carosabil, dupa ce soferul ar fi atipit la volan.

- Toate cele cinci persoane se aflau intr-un singur autoturism, care a lovit un gard, dupa care a ajuns in parau. Masina era condusa de un barbat de 31 ani din Nasaud, care ar fi pierdut controlul asupra volanului, scrie Agerpres. Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind…