- Creșterea accelerata a numarului de cazuri de coronavirus din Romania, din ultimele zile, ii determina pe experți sa faca previziuni sumbre. Astfel, potrivit lui Șerban Bubenek, președinte al Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, numarul persoanelor aflate la ATI ar putea ajunge la 2.000…

- Romania: 388 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 388 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost anunțate astazi de autoritațile române, cu peste 100 mai multe decât ieri. Alte 17 persoane au murit în urma infectarii cu coronavirus, numarul total al deceselor ajungând…

- 214 cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate marți. Ceva mai puține decat in ultimele 5 zile, insa a crescut numarul pacienților in stare grava. Președintele asociației de Anestezie și Terapie Intensiva din Romania, Dorel Sandesc, spune ca de vina pentru aceasta- evoluție sunt toți…

- Prefectura Suceava a anunțat ca in momentul de fața la Spitalul Județean Suceava sunt internați un numar de 484 pacienți, dintre care 260 de pacieți Covid-19, un numar de 26 pacienți fiind internați la Secția de Anestezie și Terapie Intensiva. De asemenea, in ultimele 24 de ore din Spitalul Județean…

- Test negativ la primul pacient tratat cu plasma la Spitalul Jud. din Sibiu Foto: Arhiva. La Sibiu a fost confirmat astazi, primul test care arata dispariția infecției cu noul coronavirus, la un prim pacient tratat aici cu plasma recoltata de la un donator vindecat de COVID-19. …

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Craiova a primit aprobare pentru achiziționarea unor echipamente medicale in valoare de peste 9 milioane de lei. Teodor Sas, managerul interimar al unitații medicale, spune ca pana la finalul acestei luni va fi demarata licitația. A fost solicitata finanțare pentru…

- Premierul Ludovic Orban a participat joi la imbarcarea echipei de medici și asistenți romani care pleaca in misiune in Republica Moldova pentru a sprijini personalul medical din aceasta țara, aflat in prima linie de lupta impotriva epidemiei de coronavirus. El a spus ca astazi Guvernul va…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel a fost demis de la conducerea Comisiei anti-COVID a Ministerului Sanatații, dupa ce in presa a aparut planul care prevederea izolarea timp de mai multe saptamani a persoanelor varstnice. Medicul care conduce Institutul ”Matei Balș” din București a trimis o scrisoare…