Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a inceput prin a compara lupta Ucrainei impotriva agresiunii rusești cu cea dintre David și Goliat, adaugand ca Kievul nu are inca „praștia lui David din Israel”, facand probabil aluzie la intalnirea sa de ieri cu ministrul israelian de externe, Eli Cohen.Goliat a inceput deja sa…

- Ucraina ar putea deveni membru cu drepturi depline al Uniunii Europene(UE) peste doi ani, urmand ca, dupa victoria impotriva Rusie, sa adere la NATO – potrivit unei declaratii facute de presedintele Volodimir Zelenski, in cadrul unui eveniment organizat de JPMorgan. „Astazi, printre liderii mondiali,…

- Rusia a blocat vineri, 27 ianuarie, la cererea Roskomnadzor, accesul la website-urile CIA și FBI, precum și la site-ul web al Departamentului de Stat al SUA, Rewards for Justice, relateaza CNN. Acesta este site-ul unui program prin care SUA platesc recompense pentru informații despre amenințari la adresa…

- Instalarea lui Valeri Gherasimov ca șef al Statului Major General a adus noi directive pentru armata rusa, potrivit corespondenților ruși de razboi citați de publicația independenta The Moscow Times . Intre altele, soldații trebuie sa fie rași și tunși și sa nu mai aiba asupra lor gadgeturi care ii…

- Președintele Volodymyr Zelenski a declarat sambata (31 decembrie) ca singura sa dorința pentru toți ucrainenii pentru 2023 este sa obțina victoria in fața Rusiei. „Va doresc tuturor un singur lucru – victoria. Și acesta este principalul lucru. O singura dorința pentru toți ucrainenii”, a declarat Zelenskiy…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, spune ca victoria Rusiei asupra Ucrainei este „inevitabila” si a salutat eroismul soldatilor rusi, intr-un mesaj video de Anul Nou transmis sambata, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Potrivit lui Soigu, care a fost criticat dur de vocile pro-razboi din Rusia…

- Diferența dintre discursul lui Volodimir Zelenski și cel al lui Joe Biden pe tema modului in care se va termina razboiul a fost vizibila inclusiv in timpul vizitei de miercuri a președintelui ucrainean in SUA, scrie Washington Post. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a folosit scurtele sale intrevederi…

- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a spus, in deja obișnuitul mesaj adresat națiunii, ca Rusia a pierdut deja in razboi 99.000 de mii de soldați in razboi. Liderul de la Kiev este de parere ca Rusia a trebui sa dea explicații pentru aceste morți, dar susține in același timp, ca, cel mai probabil,…